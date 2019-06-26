Сидельцы из колонии строгого режима помогают благоустраивать улицы Самары

26 Июнь 22:07 2019-06-26T22:16:58+03:00

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Осужденные в самарских колониях не только отбывают наказания, но и помогают делать город лучше. Так, в ИК-6 УФСИН по региону сидельцы выполняют муниципальных заказ по благоустройству областной столицы.

- В рамках взаимодействия с администрацией Самарской области был заключен государственный контракт между ИК-6 УФСИН России и одним из муниципальных предприятий Красноглинского района. В рамках этого соглашения исправительное учреждение поставляет для городских нужд лавочки, скамейки, газонные ограждения, ограждения для спортивных площадок, вазоны, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ведомства.

Контракт позволяет полнее задействовать производственные мощности колонии, трудоустроить дополнительное количество осужденных. По словам главного инженера УФСИН Самарской области Александра Шестакова, для города и области в целом государственный контракт, заключенный с исправительным учреждением, выгоден тем, что цены на поставляемые товары ниже рыночных, а качество достаточно высокое.

ИСТОЧНИК KP.RU