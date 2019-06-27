Под Самарой садоводы нарвались на штрафы за нелегальную землянику
В Приволжском районе Самарской области нашли 905 тысяч саженцев нелегальной земляники. Компания, которая их приобрела и посадила на территории общей площадью 12,9 га, не позаботилась о документах, удостоверяющие сортовые и посадочные качества этой ягоды.
- Своими действиями компания нарушила требования трех статей федерального закона о семеноводстве, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
В результате организацию и ее сотрудника, который допустил данное правонарушение, привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений». Им назначили штрафы на сумму 5,5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU