Под Самарой садоводы нарвались на штрафы за нелегальную землянику

СЕГОДНЯ 07:50 2019-06-27T07:50:48+03:00

Нелегальную землянику выращивали на территории почти в 13 га

У организации не нашлось документов на 905 тысяч саженцев этой ягоды

Изменить размер текста: A A

В Приволжском районе Самарской области нашли 905 тысяч саженцев нелегальной земляники. Компания, которая их приобрела и посадила на территории общей площадью 12,9 га, не позаботилась о документах, удостоверяющие сортовые и посадочные качества этой ягоды.

- Своими действиями компания нарушила требования трех статей федерального закона о семеноводстве, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В результате организацию и ее сотрудника, который допустил данное правонарушение, привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений». Им назначили штрафы на сумму 5,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU