В Самаре ищут лысого екатеринбуржца, который напал на мужчину в квартире на Челюскинцев

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-27T08:37:04+03:00

Мужчину разыскивают как подозреваемого в тяжком преступлении Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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На минувшей неделе в квартире дома на улице Челюскинцев в Самаре произошло тяжкое преступление. Там 17 июня напали на 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Личность подозреваемого уже установлена. Это уроженец Екатеринбурга Дмитрий Ведерников 1990 года рождения, который проживает в Самаре. Сейчас его местонахождение выясняется, - рассказали полицейские.

Приметы подозреваемого: рост 175 см, славянской внешности, худощавого телосложения, лысый. Был одет в черную футболку и темные штаны.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает, где скрывается мужчина, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД по Самаре), 8 (846) 278-24-00, 334-02-02 (дежурная часть отдела полиции № 4 Октябрьский район), 89172179185 (ОУР отдела полиции № 4 УМВД России по Самаре) 89272628143 (ОУР УМВД России по Самаре), или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU