2019-06-27T08:37:04+03:00
Происшествия

В Самаре ищут лысого екатеринбуржца, который напал на мужчину в квартире на Челюскинцев

Полицейские просят помочь в поисках опасного преступника
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мужчину разыскивают как подозреваемого в тяжком преступленииМужчину разыскивают как подозреваемого в тяжком преступленииФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

На минувшей неделе в квартире дома на улице Челюскинцев в Самаре произошло тяжкое преступление. Там 17 июня напали на 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Личность подозреваемого уже установлена. Это уроженец Екатеринбурга Дмитрий Ведерников 1990 года рождения, который проживает в Самаре. Сейчас его местонахождение выясняется, - рассказали полицейские.

Приметы подозреваемого: рост 175 см, славянской внешности, худощавого телосложения, лысый. Был одет в черную футболку и темные штаны.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает, где скрывается мужчина, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД по Самаре), 8 (846) 278-24-00, 334-02-02 (дежурная часть отдела полиции № 4 Октябрьский район), 89172179185 (ОУР отдела полиции № 4 УМВД России по Самаре) 89272628143 (ОУР УМВД России по Самаре), или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Достроят к концу года: в Самаре власти оценили ход работ по возведению детсада на Алма-Атинской
«Крылья Советов» 29 июня сыграют два контрольных матча – с «Хайдуком» и чешским «Баником»
В Самарской области задержали участников заказного нападения на главу Росимущества
Разобьют дорожки и высадят газоны: в Самаре благоустраивают сквер возле собора Кирилла и Мефодия
Великие полководцы Тимур и Тохтамыш вновь сойдутся в битве под Самарой
Скачки и национальные блюда: самарцев зовут на Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлу
Чтобы никто не заблудился: появилась карта Грушинского фестиваля в Самаре
На территории заброшенной школы-интерната в Самаре нашли труп неизвестного мужчины
В Тольятти задержали предполагаемого убийцу дзюдоиста Евгения Кушнира
Помогла счастливая рука папы: самарец выиграл в лотерею автомобиль
«Крылья Советов» хотят подписать хорватского воспитанника мюнхенской «Баварии»
Самарские таможенники будут бороться с контрафактом с помощью вертолетов
Воняет тухлыми яйцами: в Сызрани ищут, кто испортил воздух
В Самаре парня, который хотел торговать наркотиками и попался сотрудникам ФСБ, осудили на 7 лет