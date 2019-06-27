Женский баскетбольный клуб «Самара» заменит в новом сезоне чемпионата России «Политех-СамГТУ»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-27T13:56:02+03:00

«Политех-СамГТУ» больше не будет участвовать в чемпионате России. Фото: БК «Политех-СамгТУ» (vk.com/bcsamgtu)

Изменить размер текста: A A

В Самаре появится новый женский баскетбольный клуб. БК «Самара» заменит в чемпионате России «Политех-СамГТУ». Об этом стало известно на заседании исполкома Российской федерации баскетбола. Состав участников соревнований РФБ в сезоне 2019 опубликован на сайте федерации.

Женский баскетбольный клуб «Самара» будет выступать в Суперлиге-2 (третий по силе дивизион в российском баскетболе), а не в Суперлиге-1, как «Политех-СамГТУ». Кроме того, команда «Самара-ДЮБЛ» выступит в первенстве юниорок. Как стало известно корреспонденту сайта samara.kp.ru, новый женский баскетбольный клуб входит в структуру БК «Самара», который выступает в мужской Суперлиге-1.

«Политех-СамГТУ» был основан в 2000 году под названием «Политех». Команда – двукратный призер женской Суперлиги-1 (второго баскетбольного дивизиона в России). В сезоне 2014/2015 «Политех-СамГТУ» завоевал серебряные медали, а в сезоне 2017/2018 – бронзовые.

ИСТОЧНИК KP.RU