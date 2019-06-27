Моуринью бы одобрил: ХК «Лада» купил автобус

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-27T09:57:31+03:00

К сезону его должны будут забрендировать

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Хоккеисты «Лады» в сезоне 2019/2020 будут ездить на новом автобусе. Пресс-служба клуба сообщила, что «Лада» приобрела новый Scania.

- Автобус Scania сочетает в себе топливную экономичность с отличным качеством. Он отвечает современным требованиям, предъявляемым к пассажирскому транспорту, что позволит тольяттинским хоккеистам добираться к месту проведения матчей безопасно и с комфортом, - отметили в хоккейном клубе.

К старту сезона автобус забрендируют. Напомним, его дизайн, а также дизайн формы, предлагали сделать болельщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU