2019-06-27T10:22:58+03:00
Общество

Помоют и причешут: Михаил Ратманов поручил гериатрической больнице лучше заботиться о пожилых пациентках

Глава самарского минздрава сделал определенное внушение главному врачу медучреждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство здравоохранения Самарской областиФото: министерство здравоохранения Самарской областиФото: Twitter.com
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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов поручил создать комфортные условия для пациентов Самарской областной клинической гериатрической больницы. Как выяснилось, им негде купаться и иногда не хватает мест в палатах. Об этом в Твиттере сообщили представители министерства здравоохранения региона.

- Поручил главному врачу больницы в кратчайшие сроки обеспечить комфортные условия пребывания пациентов. В том числе - организовать душевую кабину в женском отделении и не допускать размещение пациентов в коридорах, - отметил Михаил Ратманов после визита в медучреждение.

Отметим, что в гериатрической больнице оказывают помощь пациентам в возрасте старше 60 лет. Там лечат пожилых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и другими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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