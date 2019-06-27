Дождались своих квартир: в Самаре ввели в эксплуатацию жилой комплекс "На Владимирской"

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-27T10:57:39+03:00

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В Самаре ввели в эксплуатацию еще одну проблемную долевку. Это жилой комплекс "На Владимирской", который находится на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Владимирской в Железнодорожном районе.

- Застройщик - ООО "Поволжская строительная компания" (ООО "ПОСКО") - устранил все выявленные ранее нарушения и получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК "На Владимирской" с надземной парковкой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Напомним, что этот дом начали строить еще в 2002 году. Тогда застройщиком был ООО "Кросс". На объекте он проработал до 2007 года, но так и не закончил его возведение. Причиной этого стало то, что компанию признали банкротом. В итоге были нарушены права 112 дольщиков. Строительство высотки было возобновлено в 2017 году уже другой компанией - ООО "ПОСКО". Благодаря ее усилиям дом был закончен и 25 июня его ввели в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU