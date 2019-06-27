В Тольятти девушка уселась посреди дороги на «зебру» и «зависла» в телефоне
Недавно жители Тольятти стали свидетелями необычной картины на пересечении Южного шоссе и улицы Тополиной. Там некая девушка уселась на пешеходном переходе прямо посреди проезжей части и «погрузилась» в свой телефон.
- Скорая подъехала, мигалки включила. Девушка на них посмотрела, средний палец показала и рукой махнула, мол, проваливайте, - пишут в соцсетях очевидцы.
По словам местных жителей, все это произошло более недели назад. Что побудило девушку подвергнуть опасности свою жизнь и создать помехи в движении транспорта, неизвестно. Интернет-пользователи предполагают, что тольяттинка сделала это на спор или стала участницей одного из пранков, которые обычно снимают, чтобы проверить социальную реакцию на необычное и нелогичное поведение людей.
ИСТОЧНИК KP.RU