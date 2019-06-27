В Тольятти девушка уселась посреди дороги на «зебру» и «зависла» в телефоне

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-27T11:18:18+03:00

Девушке было все равно, что это опасно и что она мешает движению автомобилей

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Недавно жители Тольятти стали свидетелями необычной картины на пересечении Южного шоссе и улицы Тополиной. Там некая девушка уселась на пешеходном переходе прямо посреди проезжей части и «погрузилась» в свой телефон.

- Скорая подъехала, мигалки включила. Девушка на них посмотрела, средний палец показала и рукой махнула, мол, проваливайте, - пишут в соцсетях очевидцы.

По словам местных жителей, все это произошло более недели назад. Что побудило девушку подвергнуть опасности свою жизнь и создать помехи в движении транспорта, неизвестно. Интернет-пользователи предполагают, что тольяттинка сделала это на спор или стала участницей одного из пранков, которые обычно снимают, чтобы проверить социальную реакцию на необычное и нелогичное поведение людей.

ИСТОЧНИК KP.RU