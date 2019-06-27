В Самаре парня, который хотел торговать наркотиками и попался сотрудникам ФСБ, осудили на 7 лет

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-27T11:25:22+03:00

Сейчас сотрудники ФСБ ведут работу по разоблачению других участников группировки

Олега Чекмарева задержали в тот момент, когда он доставала из закладки более полутора килограммов синтетических наркотиков

Изменить размер текста: A A

Куйбышевский районный суд 13 июня вынес приговор 21-летнему местному жителю Олегу Чекмареву. Его признали виновными в покушении на сбыт синтетических наркотиков.

- В 2018 году Управлением была получена информация о деятельности на территории региона преступной группы, причастной к организации канала поставок крупных партий синтетических наркотиков с целью их последующего сбыта, - рассказали "КП-Самара" в УФСБ по региону, сотрудники которого занимались разбирательствами с этой группировкой.

Сведения подтвердились. 2 ноября 2018 года задержали активного участника ОПГ - Чекмарева. Его оперативники поймали с поличным при изъятии из тайника в Самаре синтетических наркотических средств общей массой свыше 1,5 кг, которые он намеревался сбыть мелкими партиями обезличенным способом через мобильное приложение.

Во время дальнейшей работы сотрудники УФСБ изъяли еще свыше 223 граммов синтетических наркотиков и марихуаны, массой свыше 17 граммов, которые злоумышленник хранил в арендуемым им гараже в промышленной зоне Самары. На Чекмарева возбудили уголовное дело.

Судья назначил обвиняемому 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU