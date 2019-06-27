2019-06-27T11:25:22+03:00
Происшествия

В Самаре парня, который хотел торговать наркотиками и попался сотрудникам ФСБ, осудили на 7 лет

Олега Чекмарева задержали в тот момент, когда он доставала из закладки более полутора килограммов синтетических наркотиков
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Сейчас сотрудники ФСБ ведут работу по разоблачению других участников группировкиСейчас сотрудники ФСБ ведут работу по разоблачению других участников группировки
Изменить размер текста:

Куйбышевский районный суд 13 июня вынес приговор 21-летнему местному жителю Олегу Чекмареву. Его признали виновными в покушении на сбыт синтетических наркотиков.

- В 2018 году Управлением была получена информация о деятельности на территории региона преступной группы, причастной к организации канала поставок крупных партий синтетических наркотиков с целью их последующего сбыта, - рассказали "КП-Самара" в УФСБ по региону, сотрудники которого занимались разбирательствами с этой группировкой.

Сведения подтвердились. 2 ноября 2018 года задержали активного участника ОПГ - Чекмарева. Его оперативники поймали с поличным при изъятии из тайника в Самаре синтетических наркотических средств общей массой свыше 1,5 кг, которые он намеревался сбыть мелкими партиями обезличенным способом через мобильное приложение.

Во время дальнейшей работы сотрудники УФСБ изъяли еще свыше 223 граммов синтетических наркотиков и марихуаны, массой свыше 17 граммов, которые злоумышленник хранил в арендуемым им гараже в промышленной зоне Самары. На Чекмарева возбудили уголовное дело.

Судья назначил обвиняемому 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Достроят к концу года: в Самаре власти оценили ход работ по возведению детсада на Алма-Атинской
«Крылья Советов» 29 июня сыграют два контрольных матча – с «Хайдуком» и чешским «Баником»
В Самарской области задержали участников заказного нападения на главу Росимущества
Разобьют дорожки и высадят газоны: в Самаре благоустраивают сквер возле собора Кирилла и Мефодия
Великие полководцы Тимур и Тохтамыш вновь сойдутся в битве под Самарой
Скачки и национальные блюда: самарцев зовут на Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлу
Чтобы никто не заблудился: появилась карта Грушинского фестиваля в Самаре
На территории заброшенной школы-интерната в Самаре нашли труп неизвестного мужчины
В Тольятти задержали предполагаемого убийцу дзюдоиста Евгения Кушнира
Помогла счастливая рука папы: самарец выиграл в лотерею автомобиль
«Крылья Советов» хотят подписать хорватского воспитанника мюнхенской «Баварии»
Самарские таможенники будут бороться с контрафактом с помощью вертолетов
Воняет тухлыми яйцами: в Сызрани ищут, кто испортил воздух