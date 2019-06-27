2019-06-27T11:46:12+03:00
Общество

Воняет тухлыми яйцами: в Сызрани ищут, кто испортил воздух

Жители нескольких районов города пожаловались на неприятный запах
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Сызрани после жалоб горожан организовали проверку атмосферного воздухаВ Сызрани после жалоб горожан организовали проверку атмосферного воздухаФото: Влад КОМЯКОВ
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В Сызрани местные жители вот уже второй день подряд жалуются на запах газа в воздухе, который напоминает тухлые яйца. Он ощущается в третьем и четвертом микрорайонах Монгоры и в Юго-Западном районе города. В связи с этим глава Сызрани поручил провести по данным фактам проверки.

- 26 июня в 13:00 и 19:00, а также 27 июня в 1:00 и 7:00 на стационарных постах наблюдения: Западный, Образцовская площадка, район автовокзала и Юго-Западный район — был проведен мониторинг. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе зафиксировано не было, - сообщили в пресс-службе администрации Сызрани.

В четверг, 27 июня, специалисты взяли еще две пробы атмосферного воздуха — в 9:10 и 12:15 — в районе домов четвертого микрорайона Монгоры. Сейчас результаты обрабатываются. Они станут известны в течение дня.

Также, как уточняют в мэрии города, сейчас проводится проверка воздуха в Юго-Западном районе. Что касается утечек газа и порывов газопровода, то по состоянию на 12:00 аварийные службы ничего не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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