Помогла счастливая рука папы: самарец выиграл в лотерею автомобиль

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-27T12:42:41+03:00

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В Самаре стало на еще одного счастливчика больше. Недавно местный житель выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Столото".

- Заветный билет выбирал папа. У него счастливая рука, и мы ему доверяем. Когда я проверил результаты тиража и увидел на экране выигрыш, то чуть со стула не упал. Сразу же позвал отца и сообщил радостную новость, - рассказал счастливчик.

Самарец уже решил, как распорядится выигрышем. Он возьмет его в денежном эквиваленте и отдаст родителям, которые собираются отправиться в путешествие в Канаду.

ИСТОЧНИК KP.RU