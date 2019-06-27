Помогла счастливая рука папы: самарец выиграл в лотерею автомобиль
Мужчина решил забрать приз деньгами и отдать их родителям
Фото: пресс-служба "Столото"
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В Самаре стало на еще одного счастливчика больше. Недавно местный житель выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Столото".
- Заветный билет выбирал папа. У него счастливая рука, и мы ему доверяем. Когда я проверил результаты тиража и увидел на экране выигрыш, то чуть со стула не упал. Сразу же позвал отца и сообщил радостную новость, - рассказал счастливчик.
Самарец уже решил, как распорядится выигрышем. Он возьмет его в денежном эквиваленте и отдаст родителям, которые собираются отправиться в путешествие в Канаду.
ИСТОЧНИК KP.RU