2019-06-27T12:55:31+03:00
Происшествия

На территории заброшенной школы-интерната в Самаре нашли труп неизвестного мужчины

Сейчас правоохранители выясняют, что стало причиной смерти человека
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали полицейские и следователиНа месте происшествия работали полицейские и следователиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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24 июня примерно в 15-20 на улице Вольской, 40 в Самаре обнаружили труп неизвестного. На тело мужчины очевидцы наткнулись на территории заброшенной школы-интерната.

- По первым наблюдениям экспертов, мужчина лишился жизни уже достаточно давно. Причину смерти установит судебно-медицинское исследование, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На вид погибшему около 50 лет, он невысокого роста - 160-165 сантиметров - и плотного телосложения. Одет несчастный был ветровку и сандалии, а также синюю майку и спортивные брюки. На месте происшествия работали следователи и полицейские. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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