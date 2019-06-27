Скачки и национальные блюда: самарцев зовут на Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлу

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-27T13:33:34+03:00

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Стало известно, чем будут развлекать гостей Всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет 29 июня в селе Камышла Самарской области. Так, всех желающих ждет творческая программа (выступят около двух тысяч человек), соревнование по борьбе кэрэш – единоборство на кушаках (поясах) – и скачки.

- С 10:00 до 16:00 на ипподроме села Камышла будут проходить скачки – яркое, захватывающее зрелище! Знатоки утверждают, что скачки на праздниках бывают более зрелищными, чем на официальных ипподромах. Они не носят чисто спортивный характер, а потому более душевные. Хотя побороться будет за что. В 13:00 будет объявлен заезд на приз губернатора Самарской области. Для участия в скачках заявилось более 100 наездников из самых разных регионов, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

На Сабантуе будут работать около 30 пунктов питания и 40 торговых точек, где можно будет попробовать национальные блюда: шашлык из конины, шурпу, уху из осетрины, выпечку и т.д.

Массовые гуляния начнутся в 10 утра, а закончатся поздно вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU