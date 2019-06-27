Великие полководцы Тимур и Тохтамыш вновь сойдутся в битве под Самарой

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-27T13:43:36+03:00

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В конце июля в Самарской области вновь пройдет этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения», в рамках которого будет воссоздана битва двух великих полководцев Тимура и Тохтамыша 18 июня 1391 года. Напомним, крупное сражение прошло на берегу реки Кондурча в окрестностях нынешнего села Старый Буян Самарской области и закончилось бегством золотоордынского хана и его армии.

- Гостей фестиваля ждут также выступления артистов; стрельба из лука и арбалета; катание на лошадях и пони; музейный шатер с предметами быта того времени; национальная кухня; ярмарка ремесленников; мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, лозоплетению, войлоковалянию и изготовлению гуслей, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Мероприятие пройдет 28 июля с 11:00 до 18:00. в селе Старый Буян, на загородной базе «Ратибор». Посмотреть на реконструкцию знаменитой битвы, а также поучаствовать в различных народных забавах и мастер-классах приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU