Разобьют дорожки и высадят газоны: в Самаре благоустраивают сквер возле собора Кирилла и Мефодия

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-27T13:57:54+03:00

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В Самаре полным ходом идут работы по благоустройству сквера около собора Кирилла и Мефодия, который находится в границах улиц Солнечной, Ново-Садовой и проспекта Кирова. Подрядчику предстоит привести в порядок территорию площадью около 25 тысяч квадратных метров, которая долгое время находилась в запустении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- Проект предусматривает обустройство новых пешеходных дорожек и газонов с автополивом, детской и спортивной площадок, прогулочной зоны, а также дополнительных парковочных мест рядом со сквером. Кроме того, там высадят различные деревья и кустарники, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин.

Как отмечают в городской мэрии, работы в сквере ведутся круглосуточно и с опережением графика. На данный момент работы выполнены уже на 30%. Сейчас рабочие разбивают пешеходные дорожки, начали укладывать новый асфальт. В середине июля они приступят к установке малых архитектурных форм и оборудованию уличного освещения. Завершить благоустройство сквера подрядчик должен к концу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU