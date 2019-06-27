2019-06-27T16:19:15+03:00
Общество

Достроят к концу года: в Самаре власти оценили ход работ по возведению детсада на Алма-Атинской

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 240 мест и будет включать 12 групп
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина проверили ход строительства нового детского сада на улице Алма-Атинской. Дошкольное учреждение на 240 мест должны ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

- Готовность объекта составляет 43%. Сейчас там завершаются работы по возведению «коробки» здания. В скором времени подрядчик приступит к монтажу внутренних инженерных систем, отделке помещений, фасада здания и благоустройству прилегающей территории, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Предполагается, что в этом детском саду будет 12 групп, в том числе четыре - для детей в возрасте до 3 лет. Также там создадут все необходимые условия для ребят с ограничениями по здоровью и сделают летнюю веранду на втором этаже. По словам Елены Лапушкиной, ввод этого садика в эксплуатацию позволит почти полностью закрыть потребность в местах для всего микрорайона.

- Сейчас мы делаем большой упор на открытие ясельных групп, чтобы родители после рождения ребенка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, что на данный момент в регионе строятся, ремонтируются и реконструируются около 30 детских садов: в Похвистнево, Смышляевке, Южном городе, Нефтегорске, Алькино, Курумуче и, конечно же, в Самаре и Тольятти. Все они в зависимости от степени готовности разделены на три зоны: красную, желтую и зеленую. В красной зоне в настоящее время находятся три садика. Они немного отстают от графика работ. В связи с этим глава региона поручил вести по этим объектам особый ежедневный контроль, чтобы успеть достроить их в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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