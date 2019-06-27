На Куйбышевском НПЗ трудятся заслуженные рационализаторы

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-27T14:59:30+03:00

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На заводе уверены: даже самую современную конструкцию можно усовершенствовать. Знаешь как – подавай рацпредложение. Сначала оно проходит квалификацию в своем цехе, потом рассматривается специалистами по направлениям, испытывается, утверждается, передается в проектно-конструкторский отдел, где уже готовят проект для внедрения идеи в производство. До этой стадии доходит около половины всех предложений. Традиции рационализаторства зародились в 40-е годы и продолжаются по сей день. Здесь трудятся люди, известные своими изобретениями далеко за пределами предприятия. Например, Николаю Платонову дважды было присвоено звание «Лучший рационализатор нефтехимической газовой отраслей промышленности Самарской области». Все 50 из 50 поданных Николаем Александровичем предложений внедрены в производство.

- Техническое образование сказывается, - говорит заместитель начальника цеха №9 АО «КНПЗ» Николай Платонов. – В ремонтный цех поступают чертежи – заказы на изготовление каких-либо изделий, запчастей. Мы должны выполнить заказ так, чтобы при этом сэкономить материалы, энергоресурсы, снизить долю ручного труда, повысить безопасность труда. Вот тут и выручает инженерно-творческая мысль!

ИСТОЧНИК KP.RU