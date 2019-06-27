2019-06-27T14:59:30+03:00
Общество

На Куйбышевском НПЗ трудятся заслуженные рационализаторы

В канун Дня рационализатора они рассказали, как работает техническая мысль в условиях масштабной модернизации производства
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Все рацпредложения Николая Платонова внедрены в производство. Фото: АО "КНПЗ".Все рацпредложения Николая Платонова внедрены в производство. Фото: АО "КНПЗ".
Изменить размер текста:

На заводе уверены: даже самую современную конструкцию можно усовершенствовать. Знаешь как – подавай рацпредложение. Сначала оно проходит квалификацию в своем цехе, потом рассматривается специалистами по направлениям, испытывается, утверждается, передается в проектно-конструкторский отдел, где уже готовят проект для внедрения идеи в производство. До этой стадии доходит около половины всех предложений. Традиции рационализаторства зародились в 40-е годы и продолжаются по сей день. Здесь трудятся люди, известные своими изобретениями далеко за пределами предприятия. Например, Николаю Платонову дважды было присвоено звание «Лучший рационализатор нефтехимической газовой отраслей промышленности Самарской области». Все 50 из 50 поданных Николаем Александровичем предложений внедрены в производство.

- Техническое образование сказывается, - говорит заместитель начальника цеха №9 АО «КНПЗ» Николай Платонов. – В ремонтный цех поступают чертежи – заказы на изготовление каких-либо изделий, запчастей. Мы должны выполнить заказ так, чтобы при этом сэкономить материалы, энергоресурсы, снизить долю ручного труда, повысить безопасность труда. Вот тут и выручает инженерно-творческая мысль!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре произошла авария с участием 8 машин
Пошли на мировую: «Ашан» уедет из ТЦ «Московский»
Дожди в Самарской области будут идти до конца недели
На второй этап строительства ледового Дворца спорта в Самаре направят почти 1 млрд рублей
Под Южным мостом неизвестные избили рабочего из Киргизии
В Самарской области военные спрятали в аэрозольном облаке ж/д станцию от вражеской авиации
Появилось видео задержания бойцами СОБР и ОМОН наемников, которые напали на главу Росимущества под Самарой
Спортсменка из Самарской области завоевала «бронзу» на II Европейских играх по гребле на каноэ
Спикер губдумы Геннадий Котельников стал почетным гражданином Самары
Достроят к концу года: в Самаре власти оценили ход работ по возведению детсада на Алма-Атинской
«Крылья Советов» 29 июня сыграют два контрольных матча – с «Хайдуком» и чешским «Баником»
В Самарской области задержали участников заказного нападения на главу Росимущества
Разобьют дорожки и высадят газоны: в Самаре благоустраивают сквер возле собора Кирилла и Мефодия
Великие полководцы Тимур и Тохтамыш вновь сойдутся в битве под Самарой
Скачки и национальные блюда: самарцев зовут на Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлу
Чтобы никто не заблудился: появилась карта Грушинского фестиваля в Самаре
На территории заброшенной школы-интерната в Самаре нашли труп неизвестного мужчины
В Тольятти задержали предполагаемого убийцу дзюдоиста Евгения Кушнира
Помогла счастливая рука папы: самарец выиграл в лотерею автомобиль
«Крылья Советов» хотят подписать хорватского воспитанника мюнхенской «Баварии»
Самарские таможенники будут бороться с контрафактом с помощью вертолетов
Воняет тухлыми яйцами: в Сызрани ищут, кто испортил воздух
В Самаре парня, который хотел торговать наркотиками и попался сотрудникам ФСБ, осудили на 7 лет