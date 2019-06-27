2019-06-27T15:11:17+03:00
Общество

Спикер губдумы Геннадий Котельников стал почетным гражданином Самары

За присвоение ему этого звания проголосовали депутаты городской думы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: дума СамарыФото: дума Самары
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Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников стал почетным гражданином Самары. За присвоение ему такого звания проголосовали депутаты городской думы.

- Открытое голосование за присвоение звания почетного гражданина большинством голосов проводилось впервые. Это изменение было внесено в положение «О почетном гражданине Самары» решением думы от 6 декабря 2018 года. Геннадий Котельников стал 66-м почетным гражданином Самары, - сообщили в пресс-службе городской думы.

Напомним, что Геннадий Котельников занял пост спикера губдумы с октября 2018 года после смерти Виктора Сазонова. До недавнего времени он трудился на посту ректора Самарского государственного медицинского университета. Также Геннадий Котельников является председателем совета ректоров вузов Самарской области, заслуженным деятелем науки России и академиком РАН. Кроме того, он отметился участием в разработке нового препарата от гемофилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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