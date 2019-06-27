Спортсменка из Самарской области завоевала «бронзу» на II Европейских играх по гребле на каноэ

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-27T15:52:32+03:00

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В Минске продолжаются II Европейские игры, в которых принимают участие спортсмены из 50 стран. В составе сборной России на этих соревнованиях выступают несколько самарских атлетов, и они уже отличились рядом наград. В четверг, 27 июня, стало известно, что «бронзу» Европейских игр завоевала спортсменка из 63 региона Ксения Курач.

- Ксения Курач выступала в дуэте с Олесей Ромасенко из Краснодарского края. Они выиграли бронзовую медаль в соревнованиях по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Напомним, что ранее на этих соревнованиях завоевали золотые медали самарские дзюдоисты Дарья Межецкая и Арман Адамян, а тольяттинец Михаил Мельник занял второе место по прыжкам на батуте.

ИСТОЧНИК KP.RU