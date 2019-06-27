Появилось видео задержания бойцами СОБР и ОМОН наемников, которые напали на главу Росимущества под Самарой

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-27T16:08:42+03:00

Некоторые из подозреваемых уже дали признательные показания и рассказали детали преступления

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Следователи опубликовали видео задержания бойцами СОБР и ОМОН членов банды, которые подозреваются в вооруженном нападении на Айвара Кинжабаева, занимавшего пост врио руководителя Росимущества по Москве. Как считают правоохранители, преступление было совершено по найму и связано оно с профессиональной деятельностью потерпевшего.

Оружие, которое нашли силовики при обыске наемников

Напомним, что наемники в масках напали на дом Айвара Кинжабаева вечером 10 ноября 2018 года. Они избили его арматурами и дубинками, а также нанесли ему ножевые ранения. В это время в доме находились женщина и дети. Один из задержанных рассказал, что в его обязанности входило следить за ними, чтобы они не помешали другим нападавшим.

Двоих подозреваемых суд заключил под стражу на 2 месяца

Также правооранители обнародовали фотографии с места преступления, где они провели следственный эксперимент с участием задержанных. Предполагаемые преступники показали и рассказали, как они ворвались в дом и как избивали чиновника. Суд уже избрал некоторым из них меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Следствие по факту произошедшего продолжается.

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Задержание группы наемников, которые напали на главу Росимущества в Самарской области .Видео: СК России

ИСТОЧНИК KP.RU