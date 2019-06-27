2019-06-27T16:46:20+03:00
Общество

В Самарской области военные спрятали в аэрозольном облаке ж/д станцию от вражеской авиации

Мероприятие прошло в рамках внезапной проверки, объявленной верховным главнокомандующим
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство обороны РФФото: министерство обороны РФ
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В Самарской области военные продолжают отрабатывать различные навыки борьбы с предполагаемыми противниками и способы защиты от них. Так, на этой неделе в регионе прошли учения военных химиков Центрального военного округа, в ходе которых они скрыли в облаке аэрозолей критически важные объекты.

- Специалисты РХБ защиты с помощью модернизированных термодымовых машин ТДА-2К создали три основных и шесть ложных аэрозольных завес и тем самым прикрыли от авиации условного противника железнодорожную станцию, где шла погрузка техники, а также места хранения боеприпасов и позиции средств противовоздушной обороны, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Как отмечают в ведомстве, подразделения успешно справились с поставленной задачей. Добавим, что эти учения прошли в рамках объявленной 24 июня верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ внезапной проверки войск и сил ЦВО. В ходе нее военным предстоит принять участие в более чем 50 различных учениях на 35 полигонах. Продлится проверка до 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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