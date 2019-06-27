Дожди в Самарской области будут идти до конца недели

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-27T18:38:37+03:00

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Дождливая погода в Самарской области продержится как минимум до конца выходных, обещают синоптики Приволжского УГМС. В пятницу, 28 июня, в регионе будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Температура воздуха - +23… +28, на северо-востоке до +18.

В субботу, 29 июня, ожидается аналогичная погода: +23… +28. Облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. В воскресенье, 30 июня, в Самарской области облачно, небольшой и умеренный дождь, синоптики обещают грозу. Температура воздуха +18… +23.

ИСТОЧНИК KP.RU