Экс-тренер «Сызрани-2003» Дмитрий Воекций: «В Сызрани все застопорилось, не было задачи выйти в ФНЛ. Ни по финансовым возможностям, ни по желанию местной власти»

27 Июнь 20:57 2019-06-27T20:57:28+03:00

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Бывший главный тренер «Сызрани-2003» и нынешний наставник дебютанта ФНЛ песчанокопской «Чайки» Дмитрий Воецкий рассказал, почему принял решение покинуть клуб. По его словам, у местных властей не было планов выходит в ФНЛ.

- В Сызрани, с точки зрения движения вперёд, всё застопорилось. Задачи выйти в ФНЛ не было. Ни по финансовым возможностям, ни по желанию местной власти. Никто этого не хотел. Все понимали, что это другой уровень затрат. А продолжать бороться за призовые места мне было уже не интересно. Плюс последние три сезона наша команда менялась практически на 90, а то и на 100 процентов. Каждый раз собирать новый коллектив очень сложно. У всех наших ребят были короткие контракты, многие после окончания сезона получали более выгодные с финансовой точки зрения предложения из других клубов, и удержать игроков мы попросту не могли, - приводит слова Воекцого пресс-служба «Чайки».

По словам бывшего наставника «Сызрани-2003», бюджет «быков» был в 2-3 три раза меньше, чем у клубов, которые выходили в ФНЛ. При этом в Сызрани знали цену деньгам.

- Как и в «Чайке», в «Сызрани-2003» был частный инвестор. Деньгам в клубе знали цену, не было транжирского отношения и тем более – воровства, - отметил Воецкий. - Кстати, президент клуба на протяжении всего этого периода, даже когда были сложные времена, всегда оказывал мне всяческую поддержку. Человек, вкладывающий свои деньги, всегда досконально знает изнутри клубную ситуацию. Когда он принимает решения, практически всегда они оправданы. В муниципальных клубах положение дел несколько иное.

Напомним, Дмитрий Воецкий возглавлял «Сызрань-2003» с 2009 года. За это время он трижды брал с командой бронзовые медали группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Решение покинуть клуб Воекций принял по ходу сезона 2018/2019.

Летом 2019 года руководство «Сызрани-2003» приняло решение не заявляться в ПФЛ на следующий сезон. Фактически, профессиональная команда перестала существовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU