В Самарской области назначили главного стоматолога региона
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов назначил нового главного стоматолога губернии. Им стал Александр Нестеров.
- В четверг, 27 июня, Михаил Ратманов представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения по стоматологии Александра Нестерова, который в конце апреля возглавил Самарскую стоматологическую поликлинику № 2, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также глава регионального минздрава рассказал о судьбе стоматологической поликлиники № 2. Напомним, ее должны были реконструировать и переоснастить в рамках концессионного соглашения, но его условия так и не были выполнены. Михаил Ратманов отметил, что данная концессия будет пересмотрена, и поликлиника начнет работать в статусе госучреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU