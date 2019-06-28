В Самарской области назначили главного стоматолога региона

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-28T08:20:59+03:00

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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов назначил нового главного стоматолога губернии. Им стал Александр Нестеров.

- В четверг, 27 июня, Михаил Ратманов представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения по стоматологии Александра Нестерова, который в конце апреля возглавил Самарскую стоматологическую поликлинику № 2, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также глава регионального минздрава рассказал о судьбе стоматологической поликлиники № 2. Напомним, ее должны были реконструировать и переоснастить в рамках концессионного соглашения, но его условия так и не были выполнены. Михаил Ратманов отметил, что данная концессия будет пересмотрена, и поликлиника начнет работать в статусе госучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU