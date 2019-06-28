2019-06-28T08:41:25+03:00
Происшествия

Хотел вернуть машину: в Самарской области задержали автомобилиста-взяткодателя

Сотрудник ГИБДД оказался честным и не стал брать предложенные 20 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Нарушитель так и не смог вернуть свою машину, да еще и попал под уголовную статьюНарушитель так и не смог вернуть свою машину, да еще и попал под уголовную статьюФото: Архив "КП"
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В Самарской области полицейские задержали 38-летнего автомобилиста, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Мужчина вез груз без оформленного разрешения, за что и был остановлен инспектором.

- Водитель, находясь в одном из кабинетов Сызранской Госавтоинспекции, предложил сотруднику ГИБДД взятку в 20 тысяч рублей за возможность забрать свой автомобиль со спецстоянки. Полицейский брать незаконное вознаграждение не стал и сообщил о предложении взятки в дежурную часть территориального отдела полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Стражи порядка задержали правонарушителя и изъяли 4 купюры по 5 тысяч рублей, а также документы на автомобиль. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Ему грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в размере до 30-кратной суммы незаконного вознаграждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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