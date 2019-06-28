Бизнесмены Самарской области стали чаще заказывать «Видеонаблюдение»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-28T09:39:45+03:00

C начала года в Самарской области их число увеличилось втрое

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Число предприятий, подключивших «Видеонаблюдение» от «Ростелекома», с начала года в Самарской области увеличилось втрое. Благодаря невысокой стоимости, простоте подключения и возможности использовать интернет-сеть любого провайдера услуга у предпринимателей стала особенно востребованной.

Елена Иванова, заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

«Наши клиенты оценили удобство услуги «Видеонаблюдение», которой они пользуются по принципу сервисной модели. Решение всех задач «Ростелеком» берет на себя: предоставляет оборудование, монтирует и настраивает камеры, обеспечивает хранение информации. Организации ежемесячно платят только за обслуживание».

С помощью сервиса предприниматели могут наблюдать за происходящим на площадках в реальном времени или использовать записи из архива. Видео хранится на серверах «Ростелекома» до 90 дней.

Юлия Соловьева, директор ООО «Дизайн-Сервис»:

«Подключив услуги «Ростелекома», мы сэкономили на закупке дорогостоящего оборудования, приобретении лицензионного программного обеспечения и оплате персонала. Для просмотра записей достаточно доступа в интернет. На экране смартфона я всегда вижу, что происходит в моей компании».

В случае возникновения нештатных ситуаций система самостоятельно отправляет уведомление в режиме реального времени. Поэтому те, кто пользуется услугой, могут оперативно отреагировать на происходящее.

Узнать подробную информацию о «Видеонаблюдении» можно в офисах продаж Самарского филиала компании «Ростелеком» и на сайте samara.rt.ru/b2b/videocomfort.

ИСТОЧНИК KP.RU