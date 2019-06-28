Самарцев попросили не «подкармливать» животных зоопарка гвоздями и фантиками

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-28T10:20:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Самарского зоопарка обратились к своим посетителям с просьбой не кормить животных. Особенно детскими игрушками и гвоздями. Фантики у питомцев зоопарка тоже не в чести.

- Фазаны не питаются конфетами, а лев не ест бутерброды! Млекопитающие обычно не проглатывают несъедобные предметы, но птицы запросто могут это сделать. Во многих вольерах у птиц мы находили монеты, фантики, гвозди, резинки, зимой - варежки и прочее. Очень опасны для здоровья птиц чипсы и соленые крекеры, - отмечают сотрудники зоопарка.

Мелкие предметы, которые посетители бросают в вольеры, могут привести к гибели животныхФото: vk.com

По их словам, животные не голодают, и они в отличной форме, поэтому дополнительная «подкормка» в виде детских игрушек и других предметов им не нужна. Кроме того, подобные мелкие предметы могут стать причиной гибели зверей, поэтому самарцев призывают быть сознательнее и не бросать в вольеры всякие посторонние вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU