2019-06-28T10:20:28+03:00
Общество

Самарцев попросили не «подкармливать» животных зоопарка гвоздями и фантиками

Бутерброды и конфеты местным питомцам тоже не нужны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский зоопаркФото: Самарский зоопаркФото: vk.com
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Сотрудники Самарского зоопарка обратились к своим посетителям с просьбой не кормить животных. Особенно детскими игрушками и гвоздями. Фантики у питомцев зоопарка тоже не в чести.

- Фазаны не питаются конфетами, а лев не ест бутерброды! Млекопитающие обычно не проглатывают несъедобные предметы, но птицы запросто могут это сделать. Во многих вольерах у птиц мы находили монеты, фантики, гвозди, резинки, зимой - варежки и прочее. Очень опасны для здоровья птиц чипсы и соленые крекеры, - отмечают сотрудники зоопарка.

Мелкие предметы, которые посетители бросают в вольеры, могут привести к гибели животных Фото: vk.com

Мелкие предметы, которые посетители бросают в вольеры, могут привести к гибели животныхФото: vk.com

По их словам, животные не голодают, и они в отличной форме, поэтому дополнительная «подкормка» в виде детских игрушек и других предметов им не нужна. Кроме того, подобные мелкие предметы могут стать причиной гибели зверей, поэтому самарцев призывают быть сознательнее и не бросать в вольеры всякие посторонние вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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