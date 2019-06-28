2019-06-28T10:47:06+03:00
Происшествия

В Тольятти на соцработников завели уголовные дела после гибели 3-летней девочки

Малышку до смерти избил ее 41-летний отчим
Анастасия ФИЛАТОВА
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Соцработники попали под статью за то, что не проводили с семьей профилактическую работуСоцработники попали под статью за то, что не проводили с семьей профилактическую работуФото: Архив "КП"
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В Тольятти возбудили еще два уголовных дела после гибели 3-летней девочки от рук отчима. На этот раз по статье «Халатность». Фигурантами по ним проходят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и департамента социального обеспечения Автограда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального района.

- Проверка показала, что мать девочки два года злоупотребляла спиртным и должным образом не исполняла родительские обязанности. Сотрудники ПДН и департамента соцобеспечения знали об этом, но никакой профилактической работы не проводили, ограничиваясь только составлением протоколов по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, что шокирующее преступление произошло 9 июня в квартире дома на бульваре Курчатова. 41-летний отчим до смерти забил малышку, предположительно, за то, что она не успела дойти до туалета. По данному факту 10 июня было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сейчас следователи продолжают разбираться во всех деталях происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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