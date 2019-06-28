2019-06-28T11:03:05+03:00
Общество

В Самаре пройдет парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»

10 коллективов, в которых есть актеры-инвалиды, покажут свои спектакли этой осенью
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Билеты на фестиваль будут продаваться по символической цене. Купить их можно будет в кассе театра «Самарская площадь».Билеты на фестиваль будут продаваться по символической цене. Купить их можно будет в кассе театра «Самарская площадь».
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Осенью этого года в Самарской области впервые пройдет парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». Вдохновители фестиваля – городская организация Всероссийское общество инвалидов и театр «Самарская площадь». Поддерживает мероприятие региональное правительство.

На конкурс заявились около 30 коллективов, из которых отобрали девять. Это театральный коллектив «Счастливый случай» (Самара), инклюзивный театр-студия «МиРок» (Самара), театр танца «Непохожие» (Самара), театральное объединение «Браво» (Самара), «Театр Без Границ» (Самара), театр-студия «Астерей» (Новокуйбышевск), театральный коллектив «В гостях у сказки» (Кинель), кружок кукольного театра «Буратино» (Отрадный), театральная студия «Нить Ариадны» (Тольятти).

Артисты театров, среди которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья, представят широкому зрителю спектакли разных жанров. Среди постановок будут даже невербальные спектакли.

- Все отобранные спектакли представляют собой готовый качественный продукт, - отметила директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова. - В ближайшие пару месяцев при помощи художественного руководителя театра «Самарская площадь» Евгения Дробышева эти работы будут доведены до совершенства, и осенью мы продемонстрируем их зрителю. Обычно, когда на сцене работают инвалиды, в зале тоже сидят одни инвалиды, получается такой междусобойчик, который не имеет выхода на широкого зрителя. А ведь оценка спектакля обычным театральным зрителем - это очень важно для тех, кто создает произведение искусства. А спектакль - это произведение искусства.

Билеты на фестиваль будут продаваться по символической цене. Купить их можно будет в кассе театра «Самарская площадь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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