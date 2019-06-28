Житель Кинеля заплатит 1 тысячу рублей за ссору с бывшей супругой в WhatsApp

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-28T11:27:29+03:00

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В Кинеле местного жителя наказали за ссору с экс-супругой в популярном мессенджере. Мужчина, общаясь с бывшей возлюбленной через WhatsApp, оскорбил ее, а та, в свою очередь, не стала терпеть и обратилась к правоохранителям.

- Между жительницей пгт Усть-Кинельский и ее бывшим мужем произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого мужчина прислал ей через мессенджер несколько сообщений, содержащих оскорбления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 1 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU