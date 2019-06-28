В Тольятти третий месяц ищут рыжую девушку с татуировкой скелета руки
В Тольятти полицейские, волонтеры и близкие разыскивают 18-летнюю Анну Носкову. От девушки нет никаких вестей уже третий месяц.
- Анна ушла из дома, расположенного в Центральном районе Тольятти, 1 апреля 2019 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, - сообщили на своей странице в соцсети представители добровольческого поисково-спасательного отряда.
Приметы девушки: на вид 18 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые. Особые приметы: татуировка на левом предплечье (Савва) и татуировка на правой кисти в виде скелета руки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анны, просят сообщить об этом по телефонам: ОУР 8 (8482) 93-48-78, 8 (8482) 93-48-77, 8(906)129-53-48.
ИСТОЧНИК KP.RU