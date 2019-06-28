2019-06-28T12:30:13+03:00
Общество

Уйти от жестикуляции и излишней монументальности: макеты памятника Павлу Мочалову в Самаре отправили на доработку

Жюри решило не присуждать первое место в конкурсе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре подвели предварительные итоги конкурса по выбору макета памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову. Победителя из 6 авторов определить так и не удалось.

- Жюри после напряженной дискуссии приняло решение не присуждать 1 место в конкурсе. Второе место поделили между собой Салават Щербаков и Тимофей Королев, а почетное третье место занял Карен Саркисов, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Скульпторам, которым присудили второе место, рекомендовали доработать свои эскизные модели с учетом предложений и замечаний жюри. Им поручили уйти от жестикуляции, изображения атрибутов и излишней монументальности, а также поискать более выразительный образ. Кроме того, авторам макетов предложили найти более современное архитектурное решение для постамента и рассмотреть возможность включения в памятник металла как символа Куйбышевского металлургического завода.

Ко дню рождения Павла Мочалова — 7 июля — возле проходной предприятия выставят все эскизы памятника, чтобы местные жители и заводчане смогли высказать свое мнение о них. Окончательные итоги конкурса подведут в середине июля. Что касается установки бронзовой скульптуры, то она запланирована на начало осени. Появится она на площади Мочалова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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