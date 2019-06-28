2019-06-28T12:45:31+03:00
Общество

В Самаре перекроют дороги ради соревнований по велоспорту

Ограничения введут 1 июля на улицах в районе стадиона "Самара Арена"
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чемпионат и первенство по велоспорту пройдут 1 июляЧемпионат и первенство по велоспорту пройдут 1 июля
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В следующий понедельник, 1 июля, в Самаре пройдут чемпионат и первенство по велосипедному спорту. Из-за этого движение транспорта в районе стадиона "Самара Арена" будет ограничено.

- С 8:00 до 16:00 1 июля будет закрыт проезд по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору; по Проезду № 2 и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Также на этих участках улиц с 00:00 до 16:00 1 июля запретят остановку и стоянку личного транспорта. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты.

Временная схема ограничения движения транспорта

Временная схема ограничения движения транспорта

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ИСТОЧНИК KP.RU

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