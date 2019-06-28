2019-06-28T13:02:14+03:00
Общество

В Самарской области ухудшится погода: ожидаются гроза, дождь и сильный ветер

Жителям региона советуют быть осторожнее и внимательнее на улицах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Синоптики прогнозируют, что дождливая погода продержится до вечера субботыСиноптики прогнозируют, что дождливая погода продержится до вечера субботыФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области к вечеру пятницы, 28 июня, ухудшится погода. К дождю добавятся гроза и сильный ветер.

- С 19 часов 28 июня до 19 часов 29 июня местами по региону пройдет кратковременный дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. При грозе его порывы будут достигать 15-18 м/с.Температура воздуха ночью составит 14...19 С°, днем 23...28 С°, - сообщили в Приволжском УГМС.

Из-за ухудшения погоды ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не ходить и не стоять возле стен домов, недостроев, остановок, рекламных щитов, ЛЭП и деревьев. Машину оперативное ведомство советует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. Также автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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