2019-06-28T13:32:24+03:00
Общество

Жителям Самары рассказали, что делать, если истек срок межповерочного интервала счетчика электроэнергии

Горожанам также напомнили - надлежащая техническая эксплуатация и замена приборов учета обеспечивается собственником помещения.
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Для получения комплексной услуги по замене и опломбировке нового счетчика электроэнергии также можно обратиться по телефону: 207-53-44.Для получения комплексной услуги по замене и опломбировке нового счетчика электроэнергии также можно обратиться по телефону: 207-53-44.Фото: Архив "КП"
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АО «СамГЭС» информирует потребителей, что использование счетчика с истекшим сроком межповерочного интервала влечет за собой нарушение порядка учета электроэнергии и оплату по нормативам потребления, установленным приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.06.2016 года № 139, с учетом повышающего коэффициента 1,5.

В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354) и «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442) надлежащая техническая эксплуатация и замена приборов учета обеспечивается собственником помещения.

Таким образом, для оплаты за фактическое потребление электроэнергии в соответствии с показаниями прибора учета рекомендуем своевременно производить замену прибора учета с обеспечением процедуры демонтажа прежнего счетчика со снятием показаний и опломбировки нового счетчика. Перед демонтажом счетчика не забудьте предупредить сетевую организацию (написать заявление о планируемом демонтаже) не позднее чем за 7 рабочих дней.

Для получения комплексной услуги по замене и опломбировке нового счетчика электроэнергии также можно обратиться по телефону: 207-53-44. Назовите оператору код 78 и получите скидку 300 руб. на однотарифный счетчик и 400 руб. на двухтарифный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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