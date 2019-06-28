В Самаре из-за фестиваля духовых оркестров перекроют движение по нескольким улицам

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-28T13:37:47+03:00

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В это воскресенье, 30 июня, в историческом центре Самары пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В его рамках также состоится парад музыкантов по улице Куйбышева. Из-за этого несколько дорог на время станут пешеходными. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, с 00:00 до 21:00 30 июня для движения транспорта будут закрыты следующие улицы:

- Куйбышева от улицы Пионерской до улицы Вилоновской;

- Венцека от улицы Фрунзе до улицы Степана Разина;

- Некрасовская от улицы Фрунзе до улицы Степана Разина;

- Льва Толстого от улицы Фрунзе до улицы Степана Разина;

- Красноармейская от улицы Фрунзе до улицы Максима Горького;

- Шостаковича от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе.

Также на этих участках улиц с 18:00 29 июня до 21:00 30 июня будут запрещены остановка и стоянка личного транспорта. Кроме того, с 00:00 до 21:00 30 июня автобусы №№ 5д, 24, 34, 37, 46, 47, 48д, 53, 61, 92, 168, 172, 205, 247, 261, 295, 297, 11, 17, 32, 36, 48к, 80, 159, 199 будут курсировать по измененным схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU