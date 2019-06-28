Все для одаренных детей: в Крутых Ключах появится школа искусств

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-28T14:31:37+03:00

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В Самаре может появиться еще одна школа искусств. Она может открыться в микрорайоне Крутые Ключи. Об этом заявила глава Самары Елена Лапушкина на выездном совещании в микрорайоне.

- В «Крутых Ключах» проживает много одаренных детей, и каждый ребенок сможет выбрать занятие по душе у лучших педагогов, - сообщают в пресс-службе компании застройщика проекта.

В школе будут музыкальные классы, залы для хореографии и танцев, помещения для индивидуальных занятий. Ребята смогут научиться изобразительному искусству, музыкальному фольклору, будут играть на фортепиано, скрипке, гитаре, народных и духовых инструментов

На выездном совещании также обсудили, где разместится новая общеобразовательная школа. Глава города Елена Лапушкина побывала на нескольких площадках и определила дальнейший план по строительству учебного заведения. Также поручения были даны по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU