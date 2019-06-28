«Навсегда останутся в наших сердцах»: коллеги погибших в ДТП с фурой самарских полицейских выразили соболезнования их близким

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-28T14:27:22+03:00

Сейчас по факту гибели полицейских в ДТП ведется проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Руководство и сотрудники ГУ МВД по Самарской области и Приволжского окружного управления материально-технического снабжения МВД России выразили соболезнования родным и близким полицейских, которые погибли в ДТП с фурой на территории Ульяновской области. Страшная авария, которая произошла около трех часов ночи 28 июня на трассе «Ульяновск — Димитровград — Самара, унесла жизни Валентины Кибяковой, Татьяны Кветкиной и Ильи Глушакова. Также в ДТП пострадали еще два сотрудника МВД. Сейчас они находятся в больнице.

- Сотрудники, руководство и ветераны органов внутренних дел желают пострадавшим скорейшего выздоровления и выражают искренние соболезнования родным и близким погибших, память о которых навсегда останется в наших сердцах, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что Валентина Кибякова была старшим прапорщиком полиции и трудилась во втором отделении ППСП ОМВД по Чапаевску. Младший сержант полиции Татьяна Кветкина служила в отделении по охране объектов ОВД ОМВД по Волжскому району, а младший сержант внутренней службы Илья Глушаков занимал пост заведующего секцией склада Приволжского окружного управления материально-технического снабжения МВД России.

Напомним, пятеро полицейских ехали на автомобиле "Лада Калина" из командировки из Нижнего Новгорода в Самару. В пути следования водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в стоящую на обочине фуру. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители Ульяновской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU