До «Самара Арены» в день концерта группы «Ленинград» 30 июня пустят трамваи S5

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-28T14:55:23+03:00

Они начнут курсировать за три часа до начала выступления музыкантов

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В это воскресенье, 30 июня, в 19:00 на стадионе «Самара Арена» состоится концерт группы «Ленинград». Специально для поклонников музыкантов до спортобъекта запустят специальный трамвайный маршрут S5. Он начнет свою работу за три часа до начала выступления «Ленинграда».

- Трамвай S5 будет запущен в длинном и укороченном вариантах: от улицы Тухачевского и от Барбошиной поляны. Первый трамвай от улицы Тухачевского поедет в 15:58. Интервал движения составит 8-10 минут. А от Барбошиной поляны трамваи начнут курсировать в 17:00. После окончания концерта — в 23:00 — трамваи S5 повезут пассажиров в обратном направлении, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что трамваи № 11 и 12 будут ездить до «Самара Арены» только до 17:00, а после этого времени - до остановки «Барбошина поляна». Также до стадиона можно будет добраться на маршрутке № 295 и на других видах транспорта:

- на трамвае № 5, троллейбусах №№ 8, 9, 19 и на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на улице Ново-Садовой, далее - с пересадкой на трамвай S5;

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее - с пересадкой на трамвай S5;

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

По окончании концерта на остановку «Улица Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы № 1, 41, 51, 45, 67. А автобусы № 50 будут ждать пассажиров на остановке на улице 2-ой проезд в районе стоянки такси.

Для тех, кто собрался на концерт на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка. Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее - по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ой Стадионной, далее - по улице 2-ой проезд. Зрителям с VIP-билетами и специальным разрешением на парковку будет доступна Южная парковка. Заехать на нее можно будет со стороны Московского шоссе и далее по улице Дальняя. Для всего остального транспорта проезд по этой улице будет закрыт на всем ее протяжении. Также движение будет ограничено по Проездам № 7, 8, 10, 12 и по улице Арена 2018 от улицы 2-ой проезд до Волжского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU