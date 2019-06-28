Дмитрий Комбаров: «Моя новая команда «Крылья Советов». Рад приступить к работе с ней»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-28T15:10:11+03:00

В "КС", как и в "Спартаке", Комбаров будет играть под 23 номером. Фото: ФК "Спартак".

Новичок самарского клуба опубликовал фото со сборов в Австрии

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Экс-игрок московского «Спартака» и новичок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров опубликовал в своем Instagram сообщение, посвященное переходу в самарскую команду. Защитник пообещал приложить все усилия для достижения максимального результата.

- Моя новая команда «Крылья Советов». Рад приступить к работе с ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата, - написали Комбаров.

kombarov_23 Моя новая команда @fckssamara Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата! #фккрыльясоветов #комбаров #23

В «Крыльях» футболист будет выступать под 23 номером.

Напомним, сейчас самарцы находятся на сборе в Австрии. В субботу, 29 июня, они сыграют два контрольных матча – с чешским «Баником» и хорватским «Хайдуком».

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ИСТОЧНИК KP.RU