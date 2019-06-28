Дмитрий Комбаров: «Моя новая команда «Крылья Советов». Рад приступить к работе с ней»
Экс-игрок московского «Спартака» и новичок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров опубликовал в своем Instagram сообщение, посвященное переходу в самарскую команду. Защитник пообещал приложить все усилия для достижения максимального результата.
- Моя новая команда «Крылья Советов». Рад приступить к работе с ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата, - написали Комбаров.
В «Крыльях» футболист будет выступать под 23 номером.
Напомним, сейчас самарцы находятся на сборе в Австрии. В субботу, 29 июня, они сыграют два контрольных матча – с чешским «Баником» и хорватским «Хайдуком».
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ИСТОЧНИК KP.RU