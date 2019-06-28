Из-за Грушинского фестиваля на неделю закроют дорогу в Прибрежном

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-28T15:34:48+03:00

Для движения закроют дорогу от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» Фото: Архив "КП"

Проезд ограничат с 30 июня до 7 июля

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В Самаре из-за проведения всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина перекроют движение транспорта. Речь идет о дороге в поселке Прибрежный.

- С 00:00 30 июня до 18:00 7 июля будет закрыто движение транспорта по дороге от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2), - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Отметим, что ограничения не будут распространяться на машины полиции, скорой помощи и пожарных, а также на автомобили с пропусками от ОО «Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина». Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU