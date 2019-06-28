2019-06-28T15:53:35+03:00
Общество

В Самарской области трое молодых людей украли почти полкилометра медных проводов с вагонов

Парни вывозили украденное на машине и сдавали его в пункт приема металлов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Сызранское ЛО МВД России на транспортеФото: Сызранское ЛО МВД России на транспорте
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Сызранские полицейские раскрыли кражу медных кабелей с территории одного из железнодорожных предприятий Октябрьска. Как выяснилось, чужое имущество с мая 2019 года воровали трое молодых людей 16-18 лет из Сызрани и Сызранского района.

- Молодые люди совершили не менее трех краж медных кабелей с одного из структурных подразделений Куйбышевской железной дороги. Всего они успели разоборудовать 5 вагонов, похитив с них около 400 метров медного кабеля, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

По данным полицейских, парни вывозили кабели на машине, а затем сдавали их в пункт приема металлов. Сумма причиненного ими ущерба составила около 45 тысяч рублей. В отношении молодых людей возбудили уголовные дела по статье «Кража». Им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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