В Тольятти руководитель почтового отделения присвоила себе более 22 тысяч рублей клиента
В Тольятти полицейские вскрыли растрату денег в одном из почтовых отделений. Средства предназначались для выплаты страховой пенсии жителю Комсомольского района, но они так и не дошли для адресата.
- Было установлено, что руководитель почтового отделения, используя свое служебное положение, присвоила более 22 тысяч рублей, предназначенных для пенсионных выплат, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Женщине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф. Сейчас ее проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU