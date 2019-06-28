2019-06-28T16:04:20+03:00
Происшествия

В Тольятти руководитель почтового отделения присвоила себе более 22 тысяч рублей клиента

Деньги были выделены для выплаты страховой пенсии
Анастасия ФИЛАТОВА
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За присвоение чужих денег тольяттинке грозит уголовное наказаниеЗа присвоение чужих денег тольяттинке грозит уголовное наказаниеФото: Архив "КП"
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В Тольятти полицейские вскрыли растрату денег в одном из почтовых отделений. Средства предназначались для выплаты страховой пенсии жителю Комсомольского района, но они так и не дошли для адресата.

- Было установлено, что руководитель почтового отделения, используя свое служебное положение, присвоила более 22 тысяч рублей, предназначенных для пенсионных выплат, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Женщине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф. Сейчас ее проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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