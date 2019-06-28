Стали известно, как будут ходить электрички до Грушинского фестиваля 2019

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-28T16:33:14+03:00

Электрички до Грушинского фестиваля и обратно будут ходить с 4 по 8 июля Фото: Архив "КП"

Уехать в сторону фестиваля можно будет от станции Самары и Жигулевское море

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Самарская пригородная пассажирская компания опубликовала расписание электричек до поляны, где пройдет Грушинский фестиваль. Они будут курсировать с 4 по 8 июля.

- Электрички будут ходить до 135 км «платформа имени Валерия Грушина» от станций Самара и Жигулевское море со всеми остановками, - сообщили в пригородной пассажирской компании.

4 июля первый электропоезд из Самары поедет в 8:43, а последний — в 19:47. 5 и 6 июля первый рейс намечен на 7:00, последний — на 19:47. От станции Жигулевское море 4 июля первая электричка отправится в 6:02, а последняя — в 17:27. 5 июля самый ранний рейс также поедет в сторону места проведения Грушинского фестиваля в 6:02, а последний — в 19:12. 6 и 7 июля первая электричка отправится в путь в 6:00, а последняя — в 19:23. 8 июля самый ранний пригородный поезд отправится от станции Жигулевское море в 6:00, а последний — в 17:27. Время везде указано местное.

Более подробно с расписанием электричек можно ознакомиться на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU