2019-06-28T16:39:26+03:00
Общество

"А вы цены на топливо видели?" Коммерческие перевозчики рассказали, почему проезд должен стоит 35 рублей

Они считают что их услуги - это как такси комфорт-класса
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В такой маршрутке ехать удобнее?В такой маршрутке ехать удобнее?
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Коммерческие перевозчики объяснили, почему в Самаре с 1 июля проезд в маршрутках будет стоить 35 рублей. Такие объявления появились в салонах некоторых коммерческих автобусов. Департамент транспорта информацию подтвердил, жителей новость шокировала: начало второго месяца лета и так знаменуется подорожаниями всего и вся, а тут еще и перевозчики удружили.

В профильном департаменте объяснили, что с нерегулируемыми тарифами поделать ничего не могут, глава города Елена Лапушкина попросила ФАС проверить обоснованность такого резкого повышения цен (ровно год назад проезд стоил 25 рублей). Свою позицию журналисту "КП-Самара" объяснили коммерческие перевозчики. В редакцию позвонил Алексей, представившийся сотрудником одной из компаний, организующих перевозки.

- Это мера вынужденная, есть ряд факторов. Во-первых, с 1 июля вступает в силу закон о применении контрольно-кассовых аппаратов в каждом транспортном средстве. Это несет определенные затраты на приобретение техники, также на дальнейшее ее обслуживание, эквайирнг. Также повышается стоимость топлива: в прошлом году дизель стол 38 рублей, теперь - 45 рублей. Договор с топливными компаниями у государства заканчивается, мы ничего хорошего не ждем, - резюмировал Алексей.

Также он отметил, что коммерческий транспорт - это альтернатива общественному, что-то вроде "такси комфорт класса". А значит, услуга должна стоить дороже.

- Маршрутка идет быстрее, чем автобус большой вместимости, может останавливаться не на каждой остановке. Опять же, пассажир может сидеть всю дорогу, а не стоять. Поэтому и такая разница в стоимости проезда, - подвел наш собеседник итог.

А что думаете по поводу повышения стоимости проезда вы? Делитесь своими мнениями в комментариями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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