ТАРДИС, ты ли это? В Самаре на проспекте Кирова нашлитщательно замаскированную машину для перемещения во времени и пространстве

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-28T17:02:23+03:00

Задвижка очень тщательно закрыта, видимо, чтобы неандертальцы и мамонты не набежали в наш мир

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В Самаре внимательные жители Кировского района обнаружили машину времени и космический корабль - знаменитый ТАРДИС из сериала "Доктор Кто". Синяя кабинка, похожая на телефонную будочку, притулилась за павильоном, где продают постельное белье.

- В городе замечен секретный объект невыясненного назначения. Хорошо замаскирован. Не бросается в глаза. Символ на двери говорит, что это "машина времени", - пишет Анатолий Иванов, который и сделал эту фотографию.

Скептики в комментариях правда предположили, что это туалет. Поэтому он и закрыт на задвижку и замок. А символы на двери написали, видимо, поклонники популярного сериала. Но романтики не сдаются и продолжают считать, что найденная будочка работает по особому назначению. И, конечно же, закрытые двери нужны для того, чтобы в наш мир не хлынули толпы пришельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU