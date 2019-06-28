Декана Самарского аграрного университета заподозрили в получении взятки на банковскую карточку от студента

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-28T18:05:20+03:00

Ученый муж за сдельную сумму проставил экзамены и зачеты

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Коррупционный скандал разразился в Самарском государственном аграрном университете. Правоохранители заподозрили декана одного из факультетов вуза во взяточничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, мужчина получил от студента сумму на банковскую карту и передал ему зачетную книжку с оформленными записями о сдаче зачетов и экзаменов, которые учащийся не сдавал.

В Кинельской межрайонной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконное действие (бездействие)».

ИСТОЧНИК KP.RU