В Самаре мужчине дали 8 лет колонии за продажу 1,35 г «хмурого»
Оперативники задержали наркодилера во время проверочной закупки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировский районный суд Самары вынес обвинительный вердикт в отношении местного жителя, который подозревался в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Следствие установило, что 19 марта этого года самарец купил общей массой 1,35 грамма, содержащее в своем составе героин. Потом он продал сверток с «хмурым» гражданину, который действовал в рамках проверочной закупки оперативников.
Теперь мужчине придется следующие 8 лет и 1 месяц провести в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU