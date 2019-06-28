Интересная история: под Тольятти жестко сел самолет, после чего пилот и пассажиры сбежали

СЕГОДНЯ 19:28 2019-06-28T20:25:17+03:00

Живописный вид, не правда ли? Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В пятницу, 28 июня, в Ставропольском районе Самарской области жестко приземлился легкомоторный самолет Comp Air 8. О летном происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сигнал об инциденте поступил в экстренные службы в 18:29, после чего пожарно-спасательные подразделения прибыли в район СНТ «Простор-22». Однако в самолете и поблизости не были обнаружены ни пилот, ни возможные пассажиры.

В результате происшествия самолет не загорелся. Нет данных и о пострадавших. Сейчас правоохранители устанавливают личность пилота.

ИСТОЧНИК KP.RU