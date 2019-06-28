В начале июля от саранчи обработают полигон у Чапаевска
Травить вредителей будут с неба
Саранча может буквально съесть весь урожайФото: Архив "КП"
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В понедельник, 1 июля начнется авиахимобработка территории ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон», находящегося под Чапаевском. Она продлится до 10 июля, сообщают в министерстве сельского и лесного хозяйства Самарской области.
Обработка будет направлена против опасных вредителей, а именно – саранчи. Без нее насекомые могут буквально захватить сельскохозяйственные угодья.
Местных жителей, собственников и арендаторов земельных участков просят не посещать территории в это время, а также убрать пчелиные пасеки и не допускать в зону сельскохозяйственных животных.
ИСТОЧНИК KP.RU