В начале июля от саранчи обработают полигон у Чапаевска

СЕГОДНЯ 22:04 2019-06-28T22:04:24+03:00

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В понедельник, 1 июля начнется авиахимобработка территории ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон», находящегося под Чапаевском. Она продлится до 10 июля, сообщают в министерстве сельского и лесного хозяйства Самарской области.

Обработка будет направлена против опасных вредителей, а именно – саранчи. Без нее насекомые могут буквально захватить сельскохозяйственные угодья.

Местных жителей, собственников и арендаторов земельных участков просят не посещать территории в это время, а также убрать пчелиные пасеки и не допускать в зону сельскохозяйственных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU